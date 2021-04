Oscars 2021: La banda sonora de “Soul” y la canción de H.E.R se quedaron con los galardones

“Soul” se llevó la estatuilla por mejor banda sonora. Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste son los responsables de la música que dio vida a la banda sonora de la película de Pixar, que también se quedó con el galardón a Mejor película de animación.

En el discurso de recibimiento, Jon Batiste, que es uno de nuestros destacados del mes en Duna, conmovió a muchos al decir:

Sabes, lo profundo es que Dios nos dio 12 notas, son las mismas 12 notas que tenía Duke Ellington, que tenía Bach y Nina Simone

Y agregó: “Quiero señalar que cada regalo es especial. Cada contribución con música que viene de lo divino a los instrumentos de la película, a las mentes, corazones y almas de cada persona que la escucha, las historias que suceden cuando la escuchas y miras y las historias que compartes, los momentos. que haces, los recuerdos que creas, hombre, es tan increíblemente especial. Es tan increíblemente especial … estamos increíblemente humildes y agradecidos. Estoy agradecido con Dios por esas 12 notas”.

Escucha “It’s All Right” de “Soul”

Mejor canción

La cantante de 23 años, H.E.R, ganó este 2021 el Oscar y un Grammy por su canción “I can’t breathe”, ambas canciones protesta.

Vestida muy parecida a como lo hizo Prince en 1985 cuando ganó también el Oscar a mejor banda sonora por “Purple Rain”, H.E.R recibió la estatuilla a mejor canción original por “Fight For You” de la película “Judas and the Black Messiah”.

“El conocimiento es poder, la música es poder, y siempre que esté en pie y viva pelearé por mi gente”, fue parte de lo que dijo Gabriela Wilson, más conocida como H.E.R al recibir su premio en el escenario.

Donde también agregó: “tienen la oportunidad y la responsabilidad” de “decir la verdad y escribir la historia de la manera que fue”.

Y concluyó: “No podría pensar en un mejor momento para ganar algo como esto. Esta película está educando a la gente. Sé más sobre Black Panthers porque soy parte de esta película”.

Mira la presentación de H.E.R en los Oscars, aquí: