¿Coldplay lanzará un nuevo disco?

Todo indica que el próximo 7 de mayo será la fecha elegida por Coldplay para lanzar su nuevo álbum o al menos el primer sencillo de este nuevo trabajo.

La banda liderada por Chris Martin desarrolló una campaña de marketing bastante críptica a través de misteriosos afiches con extraños símbolos y una dirección web llamada alienradio.fm.

Quienes lograron descifrar las pistas se encontraron con el mensaje “Coldplay – Higher power – 7 de mayo”, que podría ser el anticipo de su noveno álbum de estudio.

“This joy is electric and you’re circuiting through

I’m so happy that I’m alive happy I’m alive at the same time as you” , podría ser parte de la letra de alguna de las canciones.