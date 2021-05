“Vax Live: el concierto para reunir al mundo” por la vacuna del Covid-19

“Vax Live: The Concert to Reunite the World” de Global Citizen, se desarrolló en California como una forma de concientizar sobre la importancia de las vacunas contra el Covid-19 y reunir fondos para lograr una distribución más amplia y equitativa.

Entre los artistas que participaron estuvieron Jennifer López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman; además del príncipe Harry y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Todos los que participaron del show están vacunados y a los asistentes se les exigió una prueba de Covid-19 negativo para poder ingresar.

En la jornada de conciertos, Biden fue enfático al decir: “Las vacunas son seguras. Te prometo. Funcionan”. Su discurso fue acompañado con un video en el que se vio a la primera dama Jill Biden, como parte de la iniciativa “Podemos hacer esto” para aumentar la confianza en las vacunas contra el Covid-19.

Biden agregó: “Estamos trabajando con líderes de todo el mundo para compartir más vacunas e impulsar la producción para asegurarnos de que todos los países tengan las vacunas que necesitan”. Concluyendo: “Si hacemos esto, no tendremos que perdernos otro momento”.

Por su parte el príncipe Harry fue categórico al hablar sobre la importancia de proporcionar vacunas en todo el mundo, especialmente en los países más pobres. “La vacuna debe distribuirse a todos en todas partes”, dijo

Él, junto con su mujer Meghan, están liderando un esfuerzo para recaudar fondos para el programa de intercambio de vacunas COVAX, que espera producir $ 19 mil millones de dólares para pagar las vacunas para los trabajadores médicos. “No podemos descansar o recuperarnos verdaderamente hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo”, dijo. “El virus no respeta fronteras y el acceso a la vacuna no se puede determinar por geografía”.

Jennifer López invitó a su madre al escenario, contando que no había podido pasar la Navidad con ella y lo difícil que ha sido estar separadas este tiempo. Ahora las dos están vacunadas y en el evento, cantaron juntas “Sweet Caroline” de Neil Diamond, la canción que su mamá le cantaba cuando era pequeña.

Eddie Vedder dijo que el concierto fue la primera “prueba de la vida que todos nos hemos perdido” durante más de un año. “Este es un sentimiento que no hemos tenido en algún tiempo”, dijo. “Hay un micrófono, una multitud. Se siente bien”.

El evento también destacó los esfuerzos de los socorristas y los trabajadores de la salud durante la pandemia.

Global Citizen dijo que $ 53,8 millones en compromisos filantrópicos y corporativos ayudaron a adquirir casi 10,3 millones de dosis, superando el objetivo de la campaña Vax Live.

“Vax Live: el concierto para reunir al mundo” será transmitido el 8 de mayo en las estaciones de radio de transmisión ABC, ABC News Live, CBS, YouTube e iHeartMedia a las 20:00hrs.