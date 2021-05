“Higher Power” y el mundo espacial de Coldplay

Hologramas, alienígenas y hasta el astronauta francés de la ESA Thomas Pesquet, que se encuentra en la misión a bordo de la Estación Espacial Internacional, fueron parte de la presentación de “Higher Power”, la nueva canción de Coldplay.

La banda inglesa, literalmente salió al espacio para mostrar su nuevo single que impulsa a cada uno a aprovechar su potencial y encontrar su mayor propósito.

Chris Martin, vocalista de la banda inglesa, a raíz de la canción, le dijo a Pesquet que “es más seguro” para los humanos escudriñar la vida en diferentes planetas porque están demasiado asustados para ver la vida en la Tierra. “Realmente es una gran alegoría”, dijo Martin.

La canción trata de tratar de encontrar al astronauta que todos llevamos dentro, la persona que puede hacer cosas increíbles, concluyó.

Claro que la forma en que nació la letra de la canción es bastante mundana. Como contó Martin a una entrevista a Apple Music, se le fue apareciendo en distintas partes de la casa y que la idea circulaba hace tiempo: “Si vas a mi teléfono, hay como 15 poderes superiores (“Higher Power”) abandonados que no son tan buenos”.

Y también contó que la canción final llegó no en su casa: “Y luego se escuchó esa canción. En un teclado que un amigo de mi amigo me prestó. Debido al lugar donde nos estábamos quedando, no había un piano. Así que estaba muy agradecido”.

El domingo, Coldplay tocará su nueva canción en American Idol para el episodio “Coldplay Songbook & Mother’s Day Dedication” y también la banda abrirá los Brit Awards 2021 el próximo martes 11 de mayo con el nuevo single.

“Higher Power” es la primera canción del noveno álbum, aún sin título, de Coldplay.

Disfruta de “Higher Power”