Dua Lipa, The Weeknd, Rihanna y Roger Waters: Los artistas que se han pronunciado ante el conflicto israelí-palestino

Esta semana se desató nuevamente la violencia entre Israel y Palestina. Hace días la tensión estaba creciendo debido al retraso en un fallo israelí para desalojar a palestinos de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en Ciudad Vieja, para beneficiar el alojamiento de israelitas.

Lo que se sumó a las restricciones policiales a las reuniones de Ramadán cerca de la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo.

Hace poco, las políticas de Israel hacia los palestinos fueron calificadas de “crímenes de apartheid” por la organización Human Rights Watch (HRW), en una declaración sin precedentes publicada el 27 de abril.

Son muchos los artistas y músicos que se han referido al conflicto que ha escalado estos últimos días.

Dua Lipa, quien se coronó hace pocos días con los premios a Mejor artista femenina y Álbum del año en los Brit Awards, subió a sus historias de Instagram una gráfica en la que se lee #SaveSheikhJarrah en apoyo a Palestina

The Weeknd, que también se quedó con un Brit a Mejor Artista Internacional Masculino, compartió la obra del artista palestino Shirien en apoyo a Palestina.

Rihanna también se manifestó escribiendo en su Instagram: “Mi corazón se rompe con toda la violencia que se está viendo desplegada entre Israel y Palestina (…) Niños palestinos e israelíes inocentes se esconden en refugios anti-bombas, más de 40 vidas perdidas solo en Gaza, 13 de los cuales eran niños inocentes”.

Agregando “debe llegar a algún tipo de solución (…) la gente está cayendo víctima de (ciertas) nociones perpetuadas por el gobierno y por extremistas”. Concluyendo: “yo defiendo a la humanidad”.

Roger Waters tampoco se quedó callado y a través de su Twitter dio su apoyo a Palestina

It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi

