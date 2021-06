Escucha “Born 2 Die”, la canción inédita de Prince

En abril supimos de la existencia de Welcome 2 America, disco que Prince grabó hace más de una década, pero que nunca fue lanzado.

Sobre este proyecto, el músico expresó “el mundo está aterrado con falta de información. La visión de George Orwell sobre el futuro ya llegó. Necesitamos permanecer firmes en la fe en los desafiantes tiempos que se avecinan”. Pero a pesar de las declaraciones, el disco finalmente nunca llegó. Prince lanzó otros discos, pero Welcome 2 America quedó guardado, hasta ahora.

Con canciones inéditas, escuchamos la que le da nombre al álbum y ahora sabemos de un nuevo adelanto. Se trata de “Born 2 Die”.

El lanzamiento del disco está previsto para el 30 de julio y la edición de lujo tendrá covers de Roxy Music con “More Than This”, Bob Dylan con “Make You Feel My Love” y Janet Jackson con “What Have You Done for Me Lately”.

El disco ya se puede preordenar.

Escucha aquí “Born 2 Die”