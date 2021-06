Bruce Springsteen vuelve a los escenarios

Bruce Springsteen volverá con su conocido y exitoso show “Springsteen en Broadway” durante este mes, el cual debió cancelar -al igual que la mayoría de los espectáculos en el mundo- debido a la pandemia de coronavirus.

“Adoré hacer ‘Springsteen en Broadway’ y estoy feliz de que me hayan pedido retomar el show como parte de la reapertura de Broadway”, dijo “The Boss” en un comunicado.

Esta leyenda del rock será una de las primeras en retornar los conciertos que tenía agendados en ese país debido al relajamiento de las medidas sanitarias.

Aún así hay un requisito, los asistentes deberán demostrar que están vacunados contra el Covid-19.

La serie de 30 shows que parten el próximo 26 de junio exigirán que las personas se hayan inoculado antes de ingresar al St. James Theatre, que tiene una capacidad para 1.700 personas sentadas.

En Nueva York no todas las grandes salas pueden funcionar, pero estarán disponibles para un 100% de su capacidad si todos los asistentes se encuentran inoculados contra el Covid-19. Algunos de ellos igual planean acoger a personas no vacunadas, siempre y cuando haya distancia social y se separe a los vacunados de los que no.