Carole King y Jennifer Hudson reescribieron “Here I Am (Singing My Way Home)” de Aretha Franklin para la biopic “Respect”

Trabajando en conjunto por primera vez, las ganadoras de premios Grammy, Carole King y Jennifer Hudson coescribieron “Here I Am (Singing My Way Home)”, la única canción original que aparecerá en la próxima biopic de Aretha Franklin, “Respect“.

Recordemos que la versión de 1967 de Franklin que definió la carrera de “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, fue coescrita entre King con Gerry Goffin, y se convirtió en uno de los clásicos característicos de la reina del soul.

Además, detrás del equipo detrás de “Here I Am (Singing My Way Home)” están el coguionista Jamie Hartman (Lewis Capaldi, Christina Aguilera) y el cofundador y productor ganador del Grammy de Black Eyed Peas will.i.am, quien produjo la pista.

Hudson dijo sobre la canción:

La música es un personaje tan vivo y que respira en esta película, como lo fue en la vida de la Sra. Franklin. El proceso de creación de esta canción fue como construir el mayor tributo que podría ofrecer a su espíritu. Fue la exhalación final de este extraordinario proyecto y una que dejé escapar con total plenitud. Poder hacerlo con Carole y Jamie fue un privilegio increíble.

Agregando: “Nuestro objetivo fue mostrar que la música siempre fue el ancla para la Sra. Franklin, en todo lo que hizo, y espero que esta canción ilustre la fuerza de su voz, tanto literal como figurativamente, que siempre la llevó a casa”, concluyó.

King también se refirió a la creación diciendo: “Escribir una canción con Jamie Hartman y Jennifer Hudson se sintió familiar y fresco al mismo tiempo. El proceso de composición de canciones sigue asombrándome. Un minuto no hay nada y luego una canción surge de la semilla de una idea”.

“Respect” se estrenará en agosto de este año, fecha en la que también estará disponible la banda sonora.

La canción está disponible en distintas plataformas para ser escuchada, pero por el momento en Spotify no se puede escuchar desde Chile.