Canciones con cuento: “Billie Jean” y derribar la barrera del color en MTV

Una de las bases de bajo más reconocidas de la música es “Billie Jean”. Dicen que Michael Jackson estuvo tres semanas componiendo esta canción que le pertenece completamente.

“Billie Jean”, dicen que fue una historia real que él se encontró con una fan en su piscina que le dijo que era padre de uno de sus mellizos y él le responde “ese niño no es mi hijo”.

Con esta canción Michael Jackson se convirtió en el Rey del Pop y rompió la barrera del color en MTV. Hasta ese momento no había mucha rotación de artistas negros y los programadores de MTV se decían ser de rock que se consideraba como música de blancos.

Al principio MTV se negó a pasar “Billie Jean”, pero fueron obligados a ponerla por parte del sello y Quincy Jones que dijo que sacaba sus canciones si no la ponían. Hasta que llegó al número uno de Billboard y ahí no tuvieron cómo no ponerla.

La canción tiene muchos cover: Caetano Veloso, Chris Cornell, Weezer y muchas más.