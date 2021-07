Música y libros: Los recomendados de Barack Obama (donde hay un libro del chileno Benjamín Labatut)

Como es costumbre, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, volvió a publicar una lista de sus recomendados. Música y libros para el verano del hemisferio Norte.

Las canciones que se encuentran en la lista publicada por Obama van desde el reguetón latino, el rock clásico, el funk y hasta lo más selecto del Rap estadounidense. Una playlist que él definió como “una mezcla de lo nuevo, lo antiguo, nombres conocidos y artistas emergente y mucho más”.

Entre los artistas incluidos por el ex presidente están Joni Mitchell, Rihanna, JAY-Z, George Harrison y más. Con el mensaje “con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano”, Obama compartió su esperada playlist.

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it’s a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw — Barack Obama (@BarackObama) July 10, 2021

Los libros

También el ex mandatario compartió sus lecturas para este verano y entre los elegidos está el libro Un verdor terrible del chileno Benjamín Labatut, traducido al inglés como When we cease to understand the world.

El libro del chileno es el único de un latino en la lista de Obama y trata del tormento que sufre un grupo de científicos ante sus descubrimientos.

While we were still in the White House, I began sharing my summer favorites—and now, it’s become a little tradition that I look forward to sharing with you all. So here’s this year’s offering. Hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/29T7CcKiWZ — Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021

De esta manera el presidente número 44 de los Estados Unidos sigue afirmando que es un referente de la cultura pop y uno de los políticos con más seguidores en el mundo de las redes sociales.