The Velvet Underground & Nico tendrá disco tributo con Iggy Pop, St. Vincent y muchos más

Un regalo será el tributo que harán Iggy Pop, Courtney Barnett, Michael Stipe, St. Vincent, Thurston Moore y Fontaines DC y muchos otros, al disco debut de The Velvet Underground & Nico de 1967

I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico es el nombre del tributo que será lanzado el próximo 24 de septiembre.

Hal Willner fue el productor del proyecto, el último que desarrolló, debido a que el también productor de Leonard Cohen, Van Dyke Parks, PJ Harvey y Nick Cave, entre otros, murió en abril de 2020.

Ya se puede escuchar la canción “Run Run Run”, a cargo de Kurt Vile & The Violators, quien expresó que “existen una conexión directa con ciertas bandas independientes y con los Velvet. Por eso son un clásico. Sabes que pueden hacer doo-wop y cosas por el estilo, pero también esta cosa irregular y ruidosa, e inmediatamente me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas. Eres completamente libre. Sin disculpas y sin esfuerzo”.