Canciones con cuento y los 10 años sin Amy Winehouse

El contralto expresivo y profundo de Amy Winehouse apareció cuando nadie se lo esperaba y en una corta y vertiginosa carrera logró hipnotizar a la crítica, a una extensa masa de fans que disfrutaron su carrera de principio a fin y también a un un público interesado en las alocadas noches de excesos en las que vivió Winehouse hasta sus últimos días.

A pesar de haber muerto tan joven, logró importantes reconocimientos. Incluso su segundo disco Back to Black ha sido el álbum más vendido en el Reino Unido del siglo XXI según la Official Charts Company, con 3,5 millones de copias en ese país.

“No escribiría algo que no fuera personal” confesaba sobre sus canciones, las que la llevaron a encumbrarse en las esferas del jazz, el soul y el R&B. Esa pasión que la caracterizaba la plasmó en sus letras y acordes que muchos han reversionado en covers, como Sam Smith, Beyoncé y Artic Monkeys, que siguen manteniendo con vida a Amy.

En una entrevista que dio en 2004 a The Independent y que no salió publicada hasta años después de su muerte, Amy declaraba: “Me gustaría ser recordada como alguien que no estaba satisfecha con un sólo nivel musical … como alguien que fue una pionera”.

El 23 de julio de 2011 fue encontrado el cuerpo sin vida de Amy Winehouse. La voz privilegiada del soul se apagó producto de una intoxicación etílica.

Tres botellas de vodka y una muerte en solitario. La autopsia rebeló más tarde que la cantante tenía . 4.16 gramos por litro de sangre. Mucho más de lo que se considera como coma etílico.

“Rehab”

En Suena Bien recordaron a la cantante y repasaron la historia detrás de “Rehab”, canción que ella misma dijo que compuso cuando le decían que se metiera a rehabilitación y ella decía “no, no no”.

Para darle el sonido retro, grabaron el grupo de Sharon Jones, The Dap Kings y lo hicieron análogo. Le mostró el tema al representante del sello y dijo que la canción no iba a “tener dólares”.

Amy siguió adelante y la canción se convirtió en el icono de la cantante.

“Reclaiming Amy”

La BBC estrena el documental que recuerda a la cantante a 10 años de su muerte. Busca reclamar el legado de la artista y celebrarla como una mujer “compleja, fuerte e increíble”

a producción cuenta con el relato de Janis Winehouse-Collins y Mitch Winehouse, padres de la artista, donde además participarán algunos de sus familiares cercanos y amigos.