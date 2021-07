Pink contra el sexismo y la sexualización: Se ofreció a pagar la multa impuesta al equipo de Handball noruego

Hace solo unos días, la Federación Europea de Handball amenazaba a Noruega con una sanción de 1.500 euros por jugar contra España con shorts y top en lugar de con un bikini.

Las quejas de las noruegas antes y durante el torneo por las amenazas de estar obligadas a llevar tal indumentaria y sentirse “innecesariamente sexualizadas e incómodas” no surgieron efecto y dicha sanción se va a ejecutar. Según la entidad, la deportistas usaron una vestimenta “no acorde a las regulaciones de los uniformes deportivos”.

La cantante Pink, supo del asunto y golpeando la mesa anunció públicamente en su cuenta de Twitter que ella se ofrece a pagar dicha multa.

“La Federación Europea de balonmano debería ser multada por sexismo”,

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021