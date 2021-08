Tom Morello + Eddie Vedder + Bruce Springsteen

The Atlas Underground Fire será el nuevo álbum de Tom Morello y ya dio a conocer una de las canciones que serán parte del disco con una colaboración de lujo.

Se trata de un cover de “Highway to Hell” de AC/DC junto a Eddie Vedder de Pearl Jam y Bruce Springsteen. Canción que habían interpretado años antes en vivo, pero que primera vez se graba.

De acuerdo a lo que dijo el propio Morello sobre la canción : “Una de las mejores canciones de rock ‘n’ roll de todos los tiempos cantada por dos de los mejores cantantes de rock ‘n’ roll de todos los tiempos. Y luego dejo caer un solo de guitarra que destroza todo”.

El próximo 15 de octubre llegará The Atlas Underground Fire, disco que Morello preparó de forma casi casera debido a la pandemia, como relató: “Durante el encierro no tuve acceso a un ingeniero, así que tuve que grabar todas las partes de la guitarra en la nota de voz de mi teléfono. Parecía una idea escandalosa, pero me condujo a una libertad de creatividad en el sentido de que no podía pensar demasiado en ninguna de las partes de la guitarra y solo tenía que confiar en mis instintos”.

Escucha la canción aquí: