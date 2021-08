The Weeknd está de estreno: “Take My Breath”

Cuando el éxito de After Hours todavía está en pleno y seguimos disfrutando de canciones como “Blinding Lights” o “In your eyes”, The Weeknd ya está mostrando lo que será su próximo álbum.

Hace poco había hecho un mini adelanto en un clip en los Juegos Olímpicos y a través de sus redes sociales comentando: “The dawn is coming” (El amanecer se acerca), pero hoy la canción llega completa y con video clip incluido.

Se trata de “Take My Breath”, una canción, que muy en el estilo de The Weeknd, nos acerca a un sonido más de los 70.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd)

Y la canción ha llegado con video, uno que estaba previsto para anteceder al estreno de The Suicide Squad II, pero que la compañía eliminó por la cantidad de uso de luces de neón que podrían causar crisis de epilepsia en los asistentes. De hecho, el video en YouTube tiene la advertencia *****EPILEPSY WARNING ********

Así que , lo puedes ver acá, con precaución: