Coldplay, Duran Duran, Lorde y The Weeknd juntos en Global Citizen Live

Después del precedente que sentó el Live Aid en 1985, cuando se desarrollaron dos conciertos masivos en paralelo en Inglaterra y Estados Unidos para recaudar fondos a beneficio de Etiopía y Somalia, la idea de realizar conciertos para recaudar fondos por una causa, sigue siendo una opción.

El próximo 24 de septiembre se desarrollará el Global Citizen Live para recaudar fondos para ayudar a la erradicación de la pobreza.

El concierto durará 24 horas y en él estarán, entre muchos otros, Metallica, Coldplay, Duran Duran, Lorde, The Weeknd, Billie Eilish, BTS, Green Day, Camila Cabello, Ed Sheeran, Lizzo, Demi Lovato, H.E.R, Usher, Andre Bocelli y Christine and the Queens.

Y los escenarios estarán en Nueva York, Los Angeles, Londres, París, Río de Janeiro, Seúl y Sídney.

El concierto tiene por objetivo crear conciencia en los líderes mundiales sobre la pobreza en el mundo y las acciones que se necesitan para erradicarla.

Entre las iniciativas a las que ayudará el concierto, están que se donará mil millones de vacunas contra el Covid-19 a países vulnerables; se contribuirá con 6 mil millones de dólares a fondos que ayudan a familias que sufren hambre; 400 millones de dólares para la educación de la neutralidad de carbono y también se donará dinero a organizaciones que buscan apoyar a las comunidades LGBTQ+