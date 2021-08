Los 35 años del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury

Era 9 de agosto de 1986, cuando la banda británica Queen -con su formación original- tocó por última vez en público, un concierto ante al menos 120.000 personas en el Knebworth Park de Londres.

En ese momento Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor, terminaban la gira llamada Magic Tour, pero nadie sabía que sería el final.

Ese día tres bandas tocaron antes que ellos, los teloneros A Belouis Some y Status Quo, que no fueron muy bien recibidos, y luego Big Country, que pasaba por un buen momento musical.

Los integrantes de Queen debieron llegar en helicóptero debido a los grandes atascos automovilísticos que hubo en la locación. Hay imágenes de Freddie calentando la voz, elongando y usando una polera musculosa amarilla con una chaqueta del mismo color, ese era el primer vestuario de la presentación.

Las luces se apagaron y la expectación aumentó, lo primero en sonar fue la instrumentación God Moves in a Misterious Ways, luego la primera canción One Vision.

Mientras ocurría el concierto un trágico hecho pasó casi desapercibido, un joven fue apuñalado luego de una discusión, pero la policía retiró el cuerpo.

Tocaron cinco canciones de su último álbum A Kind of Magic, el cual estaban presentando en esa fecha. Dos horas de presentación que finalizaron con Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Call Love, Radio Ga Ga, We Will Rock You, Friends Will Be Friends y We are the Champions.

El show terminó: “Muchas gracias a todos. Buenas noches y dulces sueños. Los amamos”, dijo Freddie Mercury a los fanáticos mientras en el fondo sonaba God Save the Queen.

Mercury estaba con el torso desnudo, en su espalda una capa de terciopelo rojo, en una de sus manos una corona y en la otra el cetro con el micrófono. Ni la banda ni los asistentes sabían que era la última vez que que la banda se presentaba en vivo con su formación original.

“No puedo más. Me duele todo el cuerpo”, le dijo Mercury a sus compañeros luego de finalizado el concierto. No tenía nada que ver con una renuncia, era solo una descripción del cansancio. “Freddie siempre decía eso cuando terminábamos una gira. No significaba que no seguiría. Sólo que estaba cansado por el trajín”.

A la salida las personas debieron salir en las oscuridad, ya que todas las luces se apagaron. Mientras tanto, la policía revisaba bolsos y personas en búsqueda del arma homicida, en un hecho que semanas después se detuvieron a tres involucrados.

Al año siguiente en 1987, Freddie Mercury supo que tenía VIH, una enfermedad en ese entonces significaba la muerte y que debía lidiar al escrutinio público y el estigma.

El deterioro del cantante fue rápido y evidente, pero no fue el final de la banda. Al darle a conocer sobre su estado de salud a sus compañeros pidió seguir grabando, por lo que hicieron dos álbumes más, además de material inédito para un disco póstumo.

Freddie Mercury falleció cinco años después de este icónico concierto, cuya grabación circuló de forma pirata durante años, hasta que fue lanzado de forma oficial en 2018.