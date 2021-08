Coldplay, The Weeknd, Ed Sheeran, Duran Duran y Billie Eilish estarán presentes en el Global Citizen 2021

El 25 de septiembre se llevará a cabo el Global Citizen Live, concierto de 24 horas de duración que busca que corporaciones donen al menos mil millones de dosis de la vacuna para el Covid-19.

Este evento se realiza para ir en ayuda de quienes están al borde de la hambruna, contribuyendo con comidas y además para combatir con el cambio climático.

El “Global Citizen Live”, se realizará en varias ciudades del mundo, el cual contará con la participación de diversos artistas, entre ellos Jennifer Lopez, Black Eyed Peas y Meek Mill.

Este es el line up por ciudad confirmado hasta el momento:

Nueva York: Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste, Lang Lang.

París: Ed Sheeran, Doja Cat, DJ Snake, H.E.R., Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Angélique Kidjo.

Lagos, Nigeria: Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage, Made Kuti.

Este show será transmitido por las cadenas de televisión ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio y Hulu, además de YouTube, TIME y Twitter.

Además tendrá shows adicionales en Río de Janeiro, Londres, Seúl, Los Angeles y Sydney.