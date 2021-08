“Live at Electric Lady” es el nuevo disco en vivo de Patti Smith

Un nuevo EP de 7 canciones es lo que acaba de lanzar Patti Smith: Live at Electric Lady se grabó en el mítico estudio de Nueva York en asociación con Spotify.

Este es el primer disco de Smith desde 2012 y en él incluye interpretaciones en vivo de sus canciones como “Ghost Dance”, “Broken Flag” y “Birdland”, que fue grabada en una toma. Además tiene covers de “One Too Many Mornings” de Bob Dylan y “Blame it on the Sun” de Stevie Wonder.

A través de un comunicado, Patti Smith dijo: “Estamos muy orgullosos de ser parte de la serie Live at Electric Lady de Spotify, nuestro estudio de grabación favorito”.

Agregando: “Fue un desafío único y nos ofreció una plataforma emocionante e innovadora. Agradecemos a Spotify su generoso apoyo y disposición para presentar una actuación en vivo con todas sus posibilidades de riesgo y revelación”.

La serie de Spotify también contará con lanzamientos de Japanese Breakfast, Faye Webster, Bleachers, Remi Wolf, Natalie Bergman y muchos más. El primero fue Jon Batiste, EP que también ya está disponible.

Disfruta de Patti Smith:

Y aquí el de Jon Batiste: