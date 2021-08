Canciones con cuento: Los 40 años del hit “Start me up” de The Rolling Stones

“La muerte de Charlie Watts nos trajo a la realidad. Se están muriendo los Rolling Stones, qué más nos queda”, reflexionó Ignacio Olivares, sobre la muerte del baterista de The Rolling Stones a inicios de esta semana.

En la sección de Suena Bien, Canciones con cuento, aprovechamos de recordar al baterista sumando además que el disco Tatoo You cumple 40 años.

Ese 1981, sin embargo, los Rolling Stones no estaban en su mejor momento. Keith Richards pasaba drogado y las peleas con Mick Jagger no paraban y no tenían ningún material. Hasta que revisando descartes de otros artistas, encontraron “Start me up” que era en estilo reggae y así le gustaba a Richards.

Después la grabaron con tono más rockero y Richards dijo que la borrarán. Por suerte no lo hicieron, porque se convirtió en el hit de los Rolling Stones, que además hicieron un video que tuvo alta rotación en MTV.

Años más tarde además, Bill Gates usó la canción para lanzar Windows 95. Después el 2003 Ford también la usó.