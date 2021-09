Son 50 años del himno de paz de John Lennon: “Imagine”

Un 9 de septiembre de 1971 fue lanzado al mundo Imagine de John Lennon. Un disco al que el artista le dio vida en su propio estudio en las afueras de Londres y acompañado por amigos y colaboradores. Un trabajo que exploraría los temas más personales del músico y que, a la larga, se convertiría en su disco más emblemático.

Con 10 canciones, el segundo álbum en solitario de Lennon es una carta de amor a Yoko Ono, mujer e inspiración del músico, a la que se le reconoció participación en el disco 46 años después de haberse publicado. a pesar de que el mismo Lennon reconoció en la última entrevista que dio horas antes de morir, que se había inspirado en los poemas de Ono compilados en “Grapefruit”.

La canción que le da nombre al disco es considerada una de las piezas musicales más importantes del siglo XX. Un himno a la paz que ha dado vuelta el mundo y trascendido generaciones, la canción que marcó el punto álgido en la carrera en solitario de ex Beatle y que ha sido bandera proclamando por la unión en los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y recientemente en la lucha contra el Covid-19.

En su año debut, Imagine fue catalogado por el periodista Ben Gerson de la revista Rolling Stone, como “la consolidación de la conciencia primal dentro de un movimiento mundial”.

50 años

Para conmemorar el medio siglo del disco, la letra de “Imagine” se proyectó en distintos edificios en el mundo. La frase “Imagina a toda la gente viviendo en paz” fue reflejada en el Palacio de Westminster en Londres, y el Times Square en Nueva York, entre otros.

Imagine all the people living life in peace.#IMAGINE50☁️ Berlin, Germany. pic.twitter.com/zo69KOKSMx — John Lennon ☁️ (@johnlennon) September 8, 2021

En un comunicado, la viuda Yoko Ono comentó: A John le habría encantado esto. ‘Imagine’ encarnaba lo que creíamos juntos en ese momento”. Agregando, “seguimos juntos ahora y seguimos creyendo en esto. El sentimiento es tan importante ahora como cuando fue escrito y lanzado hace 50 años”.

Para celebrar todos unidos, hoy se dará de forma gratuita “Imagine film”, además de una fiesta para escuchar en Twitter.