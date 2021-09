Elton John con problemas de salud: Canceló las giras hasta el 2023

Hasta el 2023 están pospuestos todos los conciertos que Elton John tenía planeados a realizar este año en el marco del “Farewell Yellow Brick Road”, un tour que marcaría su despedida de los escenarios y que inició en 2018.

A los 74 años, el reconocido cantante inglés manifestó que por problemas de salud debe reagendar las fechas restantes de su show.

“Es con gran tristeza y mucha congoja que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023”, comentó el artista, donde además explicó que durante el verano tuvo “una caída aparatosa sobre una superficie dura”, por lo que se mantiene con “dolor y malestar considerable en la cadera”.

“Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufra complicaciones en el largo plazo”, subrayó, donde también sostuvo que la fisioterapia a la que recurrirá podrá asegurarle una recuperación completa.

Aún así, el cantante comentó que sí participará en el Global Citizen, evento benéfico que se realizará el próximo 25 de septiembre.