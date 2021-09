Elton John, Billie Ellish, Ed Sheeran y más en un concierto de 24hrs por el planeta

En la búsqueda por llamar la atención sobre las amenazas que pesan sobre el planeta, durante 24 horas, diversos artistas participarán en un gran concierto global un festival auspiciado por la ONG Global Citizen.

Entre los artistas están: Billie Eilish desde Nueva York, BTS en Seúl, Elton John desde París, Coldplay (Nueva York), Stevie Wonder y Green Day (Los Ángeles), Metallica (Louisville, Estados Unidos), Ricky Martin (Las Vegas), Ed Sheeran (París), Kylie Minogue y Måneskin (ganadores de la última edición de Eurovisión) en Londres, Andrea Bocelli (Toscana, Italia).

Además, hay que sumar escenarios en otras ciudades como Madrid, Buenos Aires, Río, Johannesburgo, Lagos, Sídney o Bombay, creando un evento que cubrirá todos los husos horarios del globo.

Personalidades como el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle anunciaron su presencia en el concierto de Central Park en Nueva York.

Our video editors did a great job at making #GlobalCitizenLive look super cool. But you know what?? It 𝙞𝙨 gonna be 𝗧𝗛𝗔𝗧. 𝗖𝗢𝗢𝗟. So, cancel your plans on Saturday, Sept. 25 and join us for this massive 24-hour party 👉 https://t.co/RPpffZHiHw pic.twitter.com/jNXA9VHAcI

— Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) September 22, 2021