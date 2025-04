Las fotos que encontró Ed Sheeran en su antiguo teléfono

Este martes, en el marco del lanzamiento de su nuevo tema Old Phone, el cantante británico Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores compartiendo una serie de fotos inéditas recuperadas de un antiguo teléfono que no usaba desde 2015.

Entre las imágenes destaca una selfie con Taylor Swift y una nota escrita por ella, con una broma alusiva al recordado incidente con Kanye West.

El cantante británico explicó que accedió a estos archivos tras verse obligado a entregar dispositivos antiguos por un juicio de derechos de autor.

“Cuando me demandaron, el juez me ordenó entregar mis antiguos dispositivos a los abogados de la otra parte, para que revisaran mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., por si encontraban algo que los ayudara en su caso”, mencionó.

Al encender su viejo celular, se encontró con una verdadera cápsula del tiempo: mensajes de su fallecido amigo Jamal Edwards, correos de Elton John y recuerdos de relaciones pasadas.

“Se sintió como una cápsula del tiempo, una etapa de la vida que vivía en ese momento, en 2015. Encenderlo me descolocó mucho, me encontré revisando mensajes y conversaciones con personas que ya no están”, explicó el cantante.