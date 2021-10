“C’mon You Know” es el nuevo disco en solitario de Liam Gallagher

Liam Gallagher reveló que su tercer disco en solitario C’mon You Know, verá la luz el 27 de mayo del próximo año.

En una entrevista con Chris Moyles en Radio X, Gallagher dijo que lanzará un sencillo llamado “I Wish I Had More Power”, que está dedicando a su hermano Noel, comentando: “sí, es una melodía traviesa, pero es encantadora”.

El lanzamiento del disco vendrá además con un concierto en Knebworth Park el 4 de junio del próximo año.

Mira un adelanto de lo que se vendrá: