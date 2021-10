Ed Sheeran fue parte de show de Coldplay cantando “Fix you” y su “Shape of You”

Ayer Coldplay realizó un concierto en la previa del lanzamiento de su nuevo disco Music of the Spheres que verá la luz este viernes 15 de octubre producido por Max Martin.

En ese contexto en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, en un momento se subió al escenario Ed Sheeran para interpretar el éxito de los británicos de 2005 “Fix You”.

Pero no fue la única sorpresa, los de Coldplay cantaron también junto a Sheeran su canción de 2017 “Shape of You”.

Disfruta de los registros:

OMG. ED SHEERAN came out of nowhere for Fix You!! pic.twitter.com/Odzx5aUvzi — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 12, 2021

Además, en el público estaba la actriz Dakota Johnson, pareja de Chris Martin, quien le dedicó “My Universe” antes de tocar la canción: “this is about my universe, and she is here…”