Es oficial: “30” de Adele llegará el 19 de noviembre

A través de su Instagram la cantante Adele oficializó la llegada de su esperado álbum 30, nombre, que al igual que sus discos anteriores, lleva la edad que tenía cuando compuso las canciones.

Con una íntima declaración, Adele confirmó el próximo lanzamiento comentando: “He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum”.

Mañana 15 de octubre conoceremos el primer single del esperado 30: “Easy on me”.