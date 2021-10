¿Vendrán a Chile? Coldplay anunció gira mundial para el 2022 y Brasil será una de las paradas

En el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, Coldplay entregó detalles de la próxima gira mundial que realizarán.

Se trata de la promoción de “Music Of The Spheres”, el cual se lanza este viernes 15 de octubre y que los traerá a Latinoamérica, especificamente a Rock In Rio en Brasil, escenario donde se presentarán el 10 de septiembre de 2022.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Rock in Rio (@rockinrio)

“Tocar en vivo y encontrar esa conexión con la gente es el por qué existimos como banda”, dijo el grupo en un comunicado.

Esta gira tendrá un carácter sustentable para ir acorde a la crisis climática que vive el planeta: “En los últimos dos años estuvimos hablando con expertos ambientales para hacer este tour lo más sustentable posible. Quizás no hagamos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer lo que podamos y compartir lo que aprendamos”.