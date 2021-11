“Your Song Saved My Life” es lo nuevo de U2

La nueva película animada “Sing 2” trae de regreso a los irlandeses de U2. Bono es el protagonista de la cinta quien da voz a Clay Calloway, un león que es una estrella de rock solitario.

“Your Song Saved My Life” es el nombre de la canción en colaboración con A. R. Rahman “Ahimsa”. Un himno optimista que empuja a seguir adelante aún en tiempos difíciles.

Como dice el coro:

Sabes que tu canción me salvó la vida / No la canto solo para poder pasar / ¿No me escucharás cuando te lo diga, cariño? / La canto para sobrevivir