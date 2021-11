¿Lollapalooza en suspenso?: Concejales de la Municipalidad de Santiago no están convencidos del evento

La productora Lotus, encargada de organizar Lollapalooza Chile, se refirió a las críticas que el evento ha recibido por parte de siete de los diez miembros que integran el Concejo Municipal de Santiago, quienes están en contra que la versión 2022 se realice en el Parque O’Higgins.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que se trata de “afirmaciones que consideramos erróneas e imprecisas” y descartó “eventuales irregularidades (…) para con el municipio de Santiago y el Parque O’Higgins”. Esto, en relación a los dichos de los concejales y a una auditoría de Contraloría.

En Radio ADN, Maximiliano del Río, director de Lottus, explicó que la productora está en conversaciones con el municipio y que por parte de la productora se entregó una propuesta para el manejo del parque O’Higgins en el evento de 2022:

“Esta propuesta tiene varios focos, que tienen que ver con la sostenibilidad, el legado social, la cultura y varias mejoras sustanciales para el parque, que esperamos puedan ver y tener una respuesta positiva en los próximos días”, dijo del Río.

Sobre los daños acusados que se realizaron al parque O’Higgins, del Río dijo: “nosotros acatamos las observaciones del municipio y toda la responsabilidades que nos dan en cada año. Nosotros hacemos el festival, pagamos un monto equis por ocupar el parque y también dejamos una boleta en garantía”.

Agregando: “Estos daños y esta boleta de garantía que no se cobró, tiene que ver netamente con la gestión anterior, con el alcalde anterior (Felipe Alessandri), no con una gestión nuestra. Ellos tienen un equipo que vio cómo quedó el parque y ellos vieron que no era necesario cobrar la boleta de garantía”.

Al respecto del pago pendiente de $90.316.500 denunciado por Contraloría, por deterioros del parque, Lotus afirmó que “esto no es efectivo”.

El próximo miércoles la productora tendrá una reunión con el municipio para discutir el futuro de Lollapalooza Chile 2022, reunión que del Río espera poder expresar “y poder hacerles ver que Lollapalooza es una evento cultural importante para los músicos, los técnicos, iluminadores, y toda la gente de la industria que lleva dos años sin trabajar”.