¡Al fin! Ya se puede escuchar “An Evening With Silk Sonic” de la dupla de Bruno Mars y Anderson .Paak

Más de ocho meses después de que conocimos “Leave the Door Open”, la primera canción de Silk Sonic, al fin ya podemos disfrutar del disco completo: “An Evening With Silk Sonic”.

La dupla mágica entre Bruno Mars y Anderson .Paak nació después de conocerse en 2017 en la gira por Europa de Mars “24K Magic World”.

De acuerdo a lo que contó Mars en una entrevista con Apple Music, una de las canciones nació después de una frase que dijo en esa gira y que, según contó, se transformó en una bola de nieve que desembocó en una serie de sesiones en estudio y que dio vida a “An Evening With Silk Sonic”.

Como contó Mars: “Se sintió como la razón por la que te enamoras de la música en primer lugar. Y tocar con tu amigo … No hay ningún plan, solo trabajar las partes y tratar de emocionarnos el uno al otro … es por eso que esto no sucedería si no tuviera sentido y no se sintiera natural y orgánico. Esta fue una serie de eventos que nos llevaron a ‘Hombre, ¿por qué no lo hacemos?’ “.

Y aquí está: