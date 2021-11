Adele se emociona hasta las lágrimas con sorpresa que le dio Emma Thompson en pleno concierto

Adele regresó y lo hizo con todo. En un concierto que se transmitió a ayer en el Reino Unido, en el que Adele presentó su recién estrenado 30, el show tuvo un momento muy emocionante para la cantante.

En el público estaba la actriz Emma Thompson y fue ella la que sorprendió a Adele hasta las lágrimas. Después de preguntarle quién la había marcado cuando era una niña, Adele se acordó de una de sus profesoras, que cuando ella tenía cerca de 8 años, la marcó mucho y la inspiró.

La sorpresa vino cuando la profesora se paró de entre el público y subido al escenario. Adele se emocionó hasta las lágrimas. “Ella era tan genial, tan comprometida. Realmente hizo que nos importara y sabíamos que ella se preocupaba por nosotros”, fue parte de lo que dijo.

We all have that one teacher who changed our life… such a beautiful reunion! ❤️

*PS, would totally buy Alan Carr’s version of ‘Make You Feel My Love* 🤣@Adele #AnAudienceWithAdele https://t.co/2ZZI2RS0mI pic.twitter.com/hlTOOZKt5j

— ITV (@ITV) November 21, 2021