Diciembre con los nuevos sonidos de tu mundo

JOSS STONE – NEVER FORGET MY LOVE

Tras siete años de silencio, Joss Stone vuelve con su marca registrada de pop soul y esta colaboración con el ex Eurythmics Dave Stewart. Ambos disectaron la herencia de Dionne Warwick y Dusty Springfield y la transformaron en un disco que verá la luz en la primera parte de 2022. Como adelanto escuchamos a Joss Stone con Never forget my love, uno de nuestros destacados de diciembre en los nuevos sonidos de tu mundo en Duna.

ROD STEWART – BORN TO BOOGIE

Veterano de mil batallas, el gran Rod Stewart volvió a las pistas con un álbum llamado The Tears of Hercules, un trabajo de canciones nuevas que tiene como piedra fundacional el sonido más clásico del intérprete británico. De este disco escuchamos su homenaje personal al glam rock y a su amigo Marc Bolan con esta canción llamada Born to Boogie, que es uno de nuestros destacados de diciembre en los nuevos sonidos de tu mundo en Duna.

MITSKI – THE ONLY HEARTBREAKER

El próximo 4 de febrero Mitski publicará su sexto álbum de estudio, llamado Laurel Hell. La cantante norteamericana, de origen japonés, nos entrega una colección de canciones que hablan de perdón y redención y de un espacio personal más que necesario. De su nuevo trabajo escuchamos ahora a Mitski con The Only Heartbreaker, uno de nuestros destacados de diciembre en los nuevos sonidos de tu mundo en Duna.