¿Cuál fue tu canción del 2021?: Elige la tuya en Duna a la Carta

Siempre hay canciones que marcan momentos, etapas, meses y por qué no, años. En estos años en pandemia, la música ha seguido siendo compañía y protagonista.

De todas las buenas canciones que se lanzaron este año, escogimos 10 que encontramos que marcaron este 2021. ¿Cuál fue la tuya?

1.- Beck+Paul McCartney – “Find my way”

Siete meses antes de volver a las portadas de todos los medios por el documental Get Back de Peter Jackson, Paul McCartney reunió a un puñado de sus músicos favoritos para reinventar su disco McCartney III. En Duna elegimos “Find my way”, una versión que Beck reimaginó tras vivir una noche de fiesta y baile junto a Paul y Nancy McCartney y es que es parte de nuestro Duna a la Carta.

2.- St. Vincent – “The melting of the sun”

Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent, nos entregó un nuevo trabajo llamado Daddy’s Home, que salió al mundo en mayo pasado. Con sonido retro y arreglos de colección, destacamos “The Melting of the Sun”.

3.- Zebra 93 – “Velero”

En pleno otoño, el trío nacional Zebra 93 nos invadió con los sonidos de verano de “Velero”, una canción que anticipó su nuevo EP llamado Fauna. Esta delicia electro-pop con la voz de Julia Grisenti fue uno de nuestros destacados de mayo y ahora es parte de nuestro Duna a la carta.

4.- Sharon Van Etten/ Angel Olsen – “Like i used to”

Dos cantautoras imprescindibles de nuestra época unieron fuerzas para lanzar uno de los estrenos más interesantes de este año. Compuesta a través de un zoom por Sharon Van Etten y terminada por Angel Olsen, “Like I used to” es un himno que recuerda tiempos y días mejores y es parte de nuestra Duna a la carta.

5.- Silk Sonic – “Skate”

Bruno Mars y Anderson Paak rescataron el soul de la vieja cepa con su proyecto Silk Sonic, que lanzó su álbum debut el pasado 12 de noviembre. Con una paleta sónica que combina funk y rhythm and blues, nos subieron las pulsaciones con el bailable “Skate”, que es parte de nuestro Duna a la carta en los sonidos de tu mundo.

6.- Courtney Barnett – “Rae Street”

Hace pocas semanas apareció Things Take Time, Take Time el nuevo trabajo que la australiana Courtney Barnett estuvo madurando en su estudio por más de dos años. Su primer sencillo, llamado “Rae Street” fue una bocanada de aire fresco a la escena pop internacional y es parte de nuestra Duna a la carta.

7.- Kings of convenience – “Rocky Trail”

El dúo noruego Kings of convenience rompió un silencio de 12 años con el lanzamiento de su esperado álbum, Peace and love. El folk europeo y nostálgico de Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe con “Rocky Trail”, es uno de nuestros elegidos en el Duna a la carta de la 89.7.

8.- Javiera Mena – “Debilidad”

Electrosoul es lo que nos ofreció en octubre Javiera Mena con su canción “Debilidad”. El sencillo forma parte del ambicioso trabajo que la cantante chilena viene madurando desde hace varios meses y que la muestra en la primera línea del pop de habla hispana. “Debilidad”, de Javiera Mena, es uno de nuestros elegidos en el Duna a la carta.

9.- Manic Street preachers + Julia Cumming- “The Secret He had Missed”

El decimocuarto disco de los Manic Street Preachers se coció a fuego lento y sobrevivió al Covid para llegar a las plataformas de streaming. Cargados de pop y con letras que lanzan dardos hacia la sociedad de consumo, el trío galés nos entregó “The secret he had missed uno de nuestros elegidos” en el Duna a la carta.

10.- The war on drugs– “I don’t live here anymore”

The war on drugs se graduó como banda de estadio con su quinto álbum y un puñado de canciones melódicas que tocan de cerca la tradición de Bruce Springsteen. Adam Granduciel y compañía bautizaron a su disco como I don’t live here anymore, el mismo nombre que lleva esta canción que elegimos en el Duna a la carta.

