Distinto a “The Beatles: Get Back”: Noel Gallagher filmará un documental sobre su último disco

Noel Gallagher está listo para filmar su próximo disco High Flying Birds.

El rockero de 54 años tendrá cámaras con él en Abbey Road Studios para capturar los “momentos mágicos” junto a su banda grabando la tan esperada secuela de ‘Who Built the Moon?’ de 2017.

Sin embargo, a diferencia de la reciente serie documental de Disney de Peter Jackson, ‘The Beatles: Get Back’, el compositor de ‘Wonderwall’ insistió en que no habrá grabaciones de él poniendo la pluma sobre el papel porque Noel no cree que a nadie le interese presenciarlo “toqueteando en los mismos cinco acordes “.

El ex guitarrista de Oasis dijo: “Yo escribiendo, una vez que lo has visto durante una hora, ya lo has visto. Ya lo hicieron los Beatles y Paul McCartney escribiendo ‘Get Back”. Pienso que en mi caso, a mucha gente eso le va a importar un carajo”.