“Me aterra la gente y la industria”: El por qué de Britney Spears para no hacer nueva música

Britney Spears manifestó que aún no está preparada para volver a la música, luego de ser liberada por la justicia de la tutela de su padre, en la que estaba desde 2008.

La cantante estadounidense comentó en Instagram que hacia 2023 quiere presionarse “un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado”.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música (…) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!”, manifestó.