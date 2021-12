¿Es plagio?: Madonna acusa a Tory Lanas de haberle copiado

Madonna dijo que está cansada de que se aprovechen de ella, poco después de acusar a Tory Lanez de usar ilegalmente una de sus canciones.

A principios de esta semana, la cantante afirmó que Lanez había utilizado su canción “Into the Groove” sin su permiso y todos los seguidores de la reina del pop comenzaron a criticar a Tory en una de sus publicaciones de Instagram.

Madonna parece haberse referido a la canción “Plutos Last Comet” de Lanez, de su álbum inspirado en los 80 Alone At Prom, que fue lanzado el 10 de diciembre.

Por su parte, “Into the Groove” se estrenó originalmente en 1985 para la película “Desperately Seeking Susan”, protagonizada por Madonna, y luego se incluyó en el relanzamiento de su álbum de 1984 Like A Virgin.

Juzgue usted. ¿Es plagio?

“Into the Groove”

“Plutos Last Comet”