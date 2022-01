El aplaudido show de Lady Gaga y Tony Bennet podrá verse en televisión abierta

Se estrenará el show que juntó a Lady Gaga y Tony Bennett para conmemorar el cumpleaños 95 del famoso cantante. El registro del concierto fue capturado de la actuación de los artistas en agosto del 2021 en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Chilevisión será el encargado de llevar a la pantalla el concierto este viernes 21 de enero cerca de la media noche después del Discípulo del Chef.

La presentación intercala canciones interpretadas en solitario y en dúo por Gaga y Bennett. La cita celebró los 95 años del cantante, donde además anunció su retiro de los escenarios.

Lady Gaga interpretó cuatro piezas de jazz “Luck Be a Lady”, “Orange Colored Sky”, “Let’s Do It” y “New York, New York”, antes del set en solitario del cantante, que incluye los éxitos “Watch What Happens”, “Steppin’ Out”, “Fly Me to the Moon” y “I Left My Heart in San Francisco”.

Ambos sellaron la velada con“Lady is a Tramp”, “Love for Sale” y “Anything Goes”.

Vale destacar que la presentación fue grabada para MTV Unplugged y un documental de Paramount+ llamado The Lady and The Legend. Además, se lanzaron los videos de “Love For Sale”, “I Get A Kick Out Of You” y este último fue nominado a la última edición de los Grammy como Mejor Video Musical.