¿Por qué?: Bono dice que se avergüenza de las canciones y el nombre de U2

U2 ha sido una de las bandas más exitosas del Reino Unido en las últimas cuatro décadas. “With or Without You” o “Pride”, son algunas de las composiciones más representativas del grupo, que además lideraron las listas musicales de los 80 y 90. Sin embargo, Bono parece ser uno de los mayores críticos del conjunto a la hora de analizar sus propios temas.

“He estado en el auto cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto de color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena”, expresó el vocalista en entrevista con el podcast Awards Chatter, difundido por The Hollywood Reporter.

El artista además explicó que una de las pocas canciones que aprecia es “Vertigo”: “Es probablemente la que más me enorgullece. Es la forma en que se conecta con la multitud”, explicó.

El cantante también a su vez comentó que no se siete cómodo con el nombre de la banda: “Realmente no me gusta. Pero llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras”.

Según el irlandés, para la banda, el nombre U2 era como un avión espía, el U-Boat, algo futurista, sostuvo.

Además reveló que Paul McGuinness, el primera manager de la banda les dijo: ‘Mira, es un gran nombre, va a quedar bien en una camiseta, una letra y un número’”.

Bono finalizó :“Creo que U2 empuja mucho el barco de la vergüenza y tal vez ese sea el lugar en el que hay que estar como artista, ya sabes, justo en el límite de tu nivel de vergüenza”.

La banda a lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con 22 Grammys, siete Brit Awards y fue integrada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005, además de ser reconocidos por Amnistía Internacional debido a su rol social.

En 1998 hicieron noticia en su concierto en Chile tras subir al escenario a las madres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a modo de protesta por la designación de Augusto Pinochet como senador vitalicio. “Señor Pinochet. ¿Dónde están los hijos de estas madres? cuestionó el líder del grupo en ese momento.