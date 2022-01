Y Spotify retiró la discografía de Neil Young después de que él mismo lo pidiera si es que no sacaba podcast antivacuna

Neil Young fue claro: “Quiero que le informen inmediatamente a Spotify HOY que quiero toda mi música fuera de su plataforma… pueden tener Rogan o Young. No ambos” advirtió en una carta dirigida a la compañía.

Y Spotify obedeció sacando toda la discografía del músico con 60 años de trayectoria, el que solo podrá ser escuchado en la plataforma musical con las canciones que forman parte de bandas sonoras de películas o series.

Mientras, el podcast The Joe Rogan Experience sigue en la plataforma: Es uno de los más famosos con cerca 11 millones de oyentes por capítulos. Ahí el comediante Joe Roganhabla sobre diferentes teorías no comprobadas sobre la pandemia. Incluso, un grupo de más de 200 científicos firmó una carta abierta para que Spotify cancelara el show.

Las canciones que aún pueden escucharse de Young son: “Heart of gold”, “Harvest moon” y “Down by the river”, entre otras.

Un portavoz de la empresa sueca habló con The Hollywood Reporter para aclarar la situación, en la que se refirió a la polémica y sobre los podcast que pueden atentar contra la vida de las personas.

“Queremos que todo el contenido de música y de audio del mundo esté disponible para los usuarios de Spotify. Con eso viene una gran responsabilidad en equilbrar tanto la seguridad para los oyentes como la libertad para los creadores. Tenemos políticas de contenidos detalladas en vigor y hemos eliminado más de 20 mil episodios de podcast relacionados con Covid desde el inicio de la pandemia. Lamentamos la decisión de Neil de eliminar su música, pero esperamos darle la bienvenida pronto” dijo el representante.

El músico por su parte explicó en un comunicado sus razones y mantuvo su postura en torno al tema, aunque tenga consecuencias para él. “Los jóvenes creen que Spotify nunca ofrecería información gravemente incorrecta. Desafortunadamente, están equivocados. Sentía que debía hacer algo al respecto. Se venden mentiras a cambio de dinero. Me di cuenta de que no podía continuar contribuyendo a la potencialmente mortal desinformación de Spotify” puntualizó.

Young cuenta que con esta decisión estaría perdiendo cerca de 60% de sus ingresos.

Por otra parte, la música de Neil Young sigue disponible en Apple Music, Amazon Music y Qobuz.

Spotify is removing Neil Young’s catalogue from its service after the artist published —then took down — an open letter with an ultimatum: deal with the vaccine misinformation coming from Joe Rogan’s podcast, or lose his music

More: https://t.co/wtyE881A7j pic.twitter.com/J5JTEmnrY3

— The Hollywood Reporter (@THR) January 26, 2022