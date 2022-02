Tragedia, música y roces con Prince: “Nothing Compares”, el documental sobre Sinead O’Connor

La vida de Sinead O’Connor ha sido perseguida por la polémica y el drama. El reciente suicido de su hijo adolescente Shane y su posterior internación bajo custodia en un hospital para protegerla han sido tan solo algunas de las noticias trágicas que han girado en torno a la intérprete.

La producción del documental “Nothing Compares” sobre la vida de la artista irlandesa reveló que no podrá utilizar “Nothing Compares 2 U”, su tema más famoso de la cantante, pues los herederos de Prince prohibieron usarla, ya que el cantante fue el autor original del tema.

“Los herederos de Prince negaron el uso de la grabación de Sinéad de “Nothing Compares 2 U” en esta película”, dice al final de los créditos de la cinta, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

La canción creada por Prince en 1984 pero facilitada al grupo The Family (que la incluyó en un disco lanzado bajo al alero de su sello, Paisley Park Records), “Nothing compares 2 U” nunca fue un éxito, hasta que en 1990 el tema fue versionado por O’Connor para su disco I Do Not Want What I Have Not Got, debutando en el número uno en Billboard’s Hot 100. El éxito del tema fue tal que lanzó a Sinéad al estrellato mundial.

Prince “Me dijo que no le gustaba (la versión de O’Connor). A menos que él les pidiera, no le gustaba que nadie hiciera versiones de sus canciones”, recordó hace unos años Susan Rogers, ingeniera en sonido del artista en su apogeo.

Por su parte, la cantante irlandesa, tampoco tenía una buena impresión de Prince. En 2020 disparó afirmando que el ídolo estadounidense la había intentado golpear cuando la invito a su casa en Las Angeles en los años 90 y que había agredido a otras mujeres.

Un año después, en una entrevista con The New York Times detalló la situación: la habría golpeado con un objeto duro mientras supuestamente estaban en una pelea de almohadas, y luego, una vez que escapó, la persiguió y fue detrás de ella en su vehículo por la carretera. Según comentó la cantante, “tienes que estar loco para ser músico. Pero hay una diferencia entre estar loco y ser un violento abusador de mujeres”.

Su vida

El documental realiza un recorrido por la dramática vida de la cantante irlandesa. Allí ella habla abiertamente de todo tipo de temas: desde el abuso mental y físico que sufrió por parte de su difunta madre, hasta las consecuencias que tuvo por romper una foto del Papa durante su aparición en Saturday Night Live en 1992, como protesta por el abuso infantil dentro del clero.

El documental de Kathryn Ferguson se centra en los primeros años de la carrera musical de Sinead O’Connor, cuando surgió la estrella y, según The Hollywood Reporter, pasó de ser idolatrada a ser demonizada.

“Las consecuencias de lo que soportó, su retirada del centro de atención y las subsiguientes luchas se mencionan, pero no se exploran aquí; el enfoque del primer largometraje de Kathryn Ferguson es el valor de vanguardia de O’Connor y su indignación”, afirma el medio especializado.