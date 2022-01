A menos de una semana de la muerte de su hijo: Sinéad O’Connor fue internada por tendencia suicida

El recién pasado 7 de enero se dio a conocer el fallecimiento de Shane Lunny, el hijo de 17 años de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor. Sin embargo, ahora ella quien causa preocupación.

La artista fue internada en un hospital luego de manifestar tendencias suicidas a través de sus redes sociales.

I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022