Se presentaría en Chile: El posible regreso de The Weeknd a Sudamérica en 2023

El cantante canadiense The Weeknd, tendría asegurada una gira por Sudamérica para inicios de 2023. Según el periodista brasileño José Norberto Flesch, las presentaciones de la región, incluyendo un show en nuestro país, estarán previstas entre entre febrero y marzo del próximo año como parte de la gira mundial After Hours til Dawn Stadium Tour.

Cabe recordar que el músico debutó en tierras naciones, en marzo de 2017, durante el Lollapalooza Chile.

De hecho, se esperaba que durante este jueves el artista anunciará las primeras fechas de su nueva gira, pero la invasión de Rusia a Ucrania hizo que este anuncio se aplazara.

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. 🙏🏾

— The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022