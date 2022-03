“Para que no se destruya esta ciudad”: El concierto por la paz en la plaza de Kiev

En medio del conflicto y los escombros, en Plaza Maidán de Kiev en Ucrania ha sonado la música desafiando la invasión y las bombas rusa. La Sinfónica de la capital ucraniana ha dado un concierto en el centro neurálgico de la ciudad.

Los espectadores de este concierto no podían creer lo que estaban viendo, en una plaza rodeada de barricadas. La orquesta fue dirigida en esta ocasión por Herman Makarenko y explicaron ante las escasas personas allí presentes que tocaban allí “para que no se destruya esta ciudad”.

Entre los temas que interpretaron están el himno de la Unión Europea, la novena sinfonía de Beethoven y la canción nacional de Ucrania.

Hace unos días el director ruso Dima Slobodeniouk tocó también el himno de Ucrania junto a la Sinfónica de Galicia durante un concierto en Cuenca como homenaje al pueblo ucraniano

Revisa momentos del concierto aquí:

Orchestra playing in Kyiv for peace, and to call for a no-fly-zone to protect Ukrainian cities and people. pic.twitter.com/iYZiD20Bo6

— Richard Engel (@RichardEngel) March 9, 2022