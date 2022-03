Las despedidas a Taylor Hawkins que siguen llenando las redes sociales

El pasado 25 de marzo, el mundo de la música recibió un duro golpe tras informarse de la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. La muerte del músico ocurrió tan solo momentos antes de presentarse en Bogotá, Colombia.

Según la Fiscalía General se encontró 10 sustancias, incluidas marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides, en el cuerpo del músico de 50 años.

Una de las últimas presentaciones públicas del artista fue el pasado viernes 18 de marzo cuando Foo Fighters cerró la primera noche de Lollapalooza Chile en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Allí, Hawkins vivió un icónico momento que aún es recordado por sus fans. Salió de la batería para que Grohl, rememorando su tiempo en Nirvana, lo reemplazara. Luego, tomó el micrófono e interpretó ante la algarabía del público uno de los clásicos de la banda inglesa Queen: “Somebody to Love”.

El mundo despide a Taylor Hawkins

A través de sus redes sociales, diversos músicos despidieron al baterista de Foo Fighters.

Ozzy Osbourne

La leyenda del ‘heavy metal’, lo calificó como “una gran persona y un excelente músico. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado”, comentó.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

Guns N’ Roses

El sexteto de ‘hard rock’, compartió un breve mensaje: “Para siempre te extrañaremos”. Además, subieron fotografías de Taylor Hawkins, en las que se ve con su inolvidable sonrisa.

Ringo Starr

El legendario músico de The Beatles, mencionó: “Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y para la banda”.

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

Slash

Slash envió otro mensaje y dijo estar “devastado” y “no tener palabras para expresar” lo que representa la partida del músico.

Devastated by the loss of our friend #TaylorHawkins I’ve no words to express all the feelings I have about his passing. But my heart goes out to his family. & his band & friends. RIP Taylor ❤️ https://t.co/pkQLK5rLVF — Slash (@Slash) March 26, 2022

Durante la primera fecha de la gira del “Music of the Spheres” en México, Coldplay dedicó la canción “Everglow” a la memoria de Taylor Hawkins.

Con la voz un poco entrecortada, fue Chris Martin quien se dirigió al público y dio las siguientes palabras: “Escuchamos que un amigo nuestro, en una gran gran banda llamada The Foo Fighters, ha fallecido. No estábamos seguros de hablar de eso en el concierto, pero debemos hacerlo porque son nuestros amigos y nos preocupamos por ellos”, indicó el vocalista de la banda británica.