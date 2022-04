Los momentos que marcaron los Grammy 2022

Al fin de regreso en las premiaciones presenciales después de dos años de restricciones por la pandemia del Covid-19, la noche de los Grammy 2022 nos dejó varios momentos inolvidables (además de una larga lista de ganadores).

Silk Sonic para comenzar

Los encargados de abrir la ceremonia más esperada de la música, fueron Bruno Mars y Anderson .Paak con su bueno Silk Sonic que rápidamente los encendió a todos.

No por nada el dúo ganó el Gramófono a mejor canción del año por “Leave The Door Open”, misma canción que ganó la grabación del año y Mejor Interpretación R&B donde empataron con “Pick Up Your Feelings” de Jazmine Sullivan.

El tributo de Billie Eilish a Taylor Hawkins

Un homenaje inesperado fue el que hizo la cantante Billie Eilish al recientemente fallecido baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins. Cuando presentó su canción en competencia “Happier Than Ever”, se subió al escenario con una polera con la cara de Hawkins.

El homenaje a Taylor Hawkins

Uno de los momentos más esperados de la noche era el homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, muerto el pasado 25 de marzo. Un momento emotivo que culminó con un aplauso cerrado de los asistentes.

Las palabras de Zelensky

A través de un video, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky se refirió al conflicto que están viviendo, recalcando la cantidad de personas que han muerto y otras tantas que han migrado y son refugiados. Hizo un llamado a la paz y la unidad. Uno de los momentos más potentes de la noche.

BTS en vivo

A pesar de ser uno de los favoritos, BTS no logró quedarse con el gramófono a mejor performance de grupo, pero antes de eso, se presentaron dejando a varios con la boca abierta. Después de enterarse que perdieron, los comentarios ofensivos contra la premiación no se hicieron esperar.

La sorpresa de Jon Batiste

El sorprendido no sólo fue Batiste al quedarse con el gramófono al mejor Álbum del año por We Are. Esto porque entre los nominados estaban Tony Bennet y Lady Gaga con su Love for sale; Billie Eillish con Happier Than Eve y Taylor Swift con Evermore, entre otros.

Su cara lo dijo todo.

Aquí la lista completa de ganadores:

Álbum del Año: We Are, Jon Batiste

Canción del Año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic (Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars)

Grabación del Año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic

Mejor Álbum Country: Starting Over, Chris Stapleton

Mejor Artista Nuevo: Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Pop Vocal: Sour – Olivia Rodrigo

Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo: “Kiss Me More,” Doja Cat y SZA

Mejor Interpretación Rap: “Family Ties”, Baby Keem y Kendrick Lamar

Mejor Interpretación R&B (EMPATE): “Leave the Door Open”, Silk Sonic / “Pick Up Your Feelings”, Jazmine Sullivan

Mejor Interpretación R&B Tradicional: “Fight for You”, H.E.R.

Mejor Álbum R&B: Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Mejor Canción R&B: “Leave the Door Open”, Silk Sonic

Mejor Álbum de R&B Progresivo: Table for Two, Lucky Daye

Mejor Interpretación Country: “You Should Probably Leave”, Chris Stapleton

Mejor Interpretación Rock: “Making a Fire”, Foo Fighters

Mejor Canción Rock: “Waiting On A War”, Foo Fighters

Mejor Álbum Rock: Medicine at Midnight, Foo Fighters

Mejor Interpretación Metal: Dream Theater

Mejor Álbum de Música Alternativa: Daddy’s Home, St. Vincent

Mejor Video Musical: “Freedom”, Jon Batiste

Mejor Interpretación Solista Country: “You Should Probably Leave”, Chris Stapleton

Mejor Interpretación de un Dúo o Grupo Country: “Younger Me”, Brothers Osborne

Mejor Canción Country: “Cold” – Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton

Mejor Álbum Pop Latino: Mendó, Alex Cuba

Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo: Origen, Juanes

Mejor Interpretación Pop Solista: “drivers license”, Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Love for Sale, Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “Alive”, Rufus Du Sol

Mejor Álbum Dance/Electrónico: Subconsciously, Black Coffee

Mejor Ingeniería de un Álbum, No-Clásico: Love For Sale (Tony Bennett y Lady Gaga)

Mejor Grabación Remix: “Passenger (Mike Shinoda Remix)”, Mike Shinoda, remixer (Deftones)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo (Grammys 63): Soundtrack of the American Soldier (Jim R. Keene & The United States Army Field Band)

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Alicia (Alicia Keys)

Mejor Álbum de Música Urbana: El Último Tour del Mundo, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: A Mis 80’s, Vicente Fernández

Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing!, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Interpretación Musical Global: “Mohabbat”, Arooj Aftab

Mejor Álbum de Música Global: Mother Nature, Angelique Kidjo

Mejor Interpretación de Raíces Americanas: “Cry”, Jon Batiste

Mejor Álbum Americana: Native Sons, Los Lobos

Mejor Álbum Bluegrass: My Bluegrass Heart, Béla Fleck

Mejor Álbum de Blues Tradicional: I Be Trying, Cedric Burnside

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: 662, Christone “Kingfish” Ingram

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales: Kau Ka Pe’a, Kalani Pe’a

Mejor Álbum Reggae: Beauty in the Silence, Soja

Mejor Composición Instrumental: “Eberhard”, Lyle Mays

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella: “Meta Knight’s Revenge” – Charlie Rosen y Jake Silverman

Mejor Álbum New Age: “Divine Tides”- Stewart Copeland y Ricky Kej

Mejor Canción/Interpretación de Música Cristiana Contemporánea: “Believe For It”, CeCe Winans.

Mejor Álbum de Raíces Gospel: My Savior, Carrie Underwood

Mejor Filme Musical: Summer of Soul, Varios Artistas

Mejor Empaque de Grabación: “Pakeland”Li Jheng Han y Yu Wei

Mejor Empaque de Edición Limitada Especial o en Caja: All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition (George Harrison)

Mejor Álbum Histórico: Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967) – (Joni Mitchell)

Mejor Álbum de Teatro Musical: The Unofficial Bridgerton Musical – (Barlow & Bear)

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales: The United States Vs. Billie Holiday

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (EMPATE): The Queen’s Gambit, Carlos Rafael Rivera / Soul, Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales: “All Eyes On Me”, Bo Burnham

Mejor Solo de Jazz Improvisado: “Humpty Dumpty (Set 2)” – Chick Corea

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Skyline, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: Jimmy, Wes And Oliver, Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino: Mirror Mirror, Eliane Elias With Chick Corea y Chucho Valdés

Mejor Álbum de Notas: “The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966”

Mejor Interpretación/Canción de gospel: “Never Lost” – CeCe Winans

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: “Tree Falls” – Taylor Eigsti

Mejor Composición Clásica Contemporánea: “Shaw: Narrow Sea” – (Dawn Upshaw, Gilbert Kalish y Sō Percussion)

Mejor Interpretación de Rap Melódico: “Hurricane,” Kanye West featuring The Weeknd & Lil Baby