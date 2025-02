La noche de Beyoncé, la polémica de Bianca Censori y el discurso de Shakira: Un resumen de los Grammy 2025

En la noche que reconoce lo mejor de la música, la gran ganadora fue Beyoncé. La misma que había sido nominada en cuatro oportunidades anteriores en la categoría de Mejor Álbum del Año y que no había ganado, hasta ahora, que se llevó el gran premio por Cowboy Carter, una producción que une la música con influencia afroamericana en el género country.

Queen B es la mujer con más Grammys a su haber y en esta oportunidad, además se llevó el gramófono en la categoría Mejor Álbum de Country por su mismo trabajo.

La ceremonia estuvo dedicada a las víctimas de los incendios de Los Ángeles y se hizo una recaudación de fondos durante la premiación.

Shakira

Las mujeres ya no lloran de Shakira, fue galardonado con el Mejor Álbum Latino. La colombiana, que además se presentó en la premiación, utilizó su discurso para enviar un mensaje a los migrantes en Estados Unidos en un momento en el que el país está realizando deportaciones masivas.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf“, expresó.

La polémica de la noche

El punto más comentado e la noche no fue precisamente por la música. La que alteró las redes sociales fue Bianca Censori, la señora de Kayne West, quien después de despojarse de un gran abrigo de piel, quedó con un vestido transparente, posando desnuda ante las cámaras.

No es la primera vez que Censori enciende polémicas y es que ella y West siempre están provocando.

Según informaciones de diversos medios, la pareja fue expulsada de los Grammy por vestuario inadecuado.

Lista completa de los ganadores de los Grammy 2025

Mejor álbum del año: Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor grabación del año: Not like us – Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us – Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso – Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop: Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana: “LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” – Residente

Mejor canción R&B: Saturn – SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch – Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal – Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Mejor actuación rock: Now And Then – The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man – St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender – Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat – Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: “Las mujeres ya no lloran” – Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): “Boca Chueca, Vol. 1” – Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions – Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers – Sierra Ferrell