“Livin`la vida loca” y “Bohemian Rhapsody”: La Biblioteca del Congreso de EE.UU tiene nuevos tesoros sonoros como patrimonio para la posteridad

Canciones, discursos, entrevistas y hasta una transmisión del 11S fueron los escogidos para formar parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como tesoros sonoros como un patrimonio para la posteridad.

En total son 25 piezas que ya son parte del Registro Nacional de Grabación y que como dice la bibliotecaria Carla Hayden, quiere “reflejar la “diversidad de la música y las voces que han dado forma a la historia y la cultura”.

Para elegir qué sonidos se incorporarán a la biblioteca, son las mismas personas las que pueden proponer canciones o registros siempre que sean piezas “culturales, históricas o estéticamente significativas” y que tengan más de 10 años.

Lo que se integra este 2022

Entre las canciones están “The Christmas Song” de Nat King Cole; “Bohemian Rhapsody” de Queen; “Don’t Stop Believin” de Journey; “Reach Out I’ll be there”, de The Four Tops y “Moon River” de Andy Williams. A éstas se suma “Livin´La Vida Loca” de Ricky Martin.

Hay discos completos que ingresan también como Songs in A Minor, de Alicia Keys y Buena Vista Social Club.

También hay discursos y es el caso de un conjunto de ellos de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945); además de la transmisión que hizo la emisora de Nueva York WNYC en directo sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.