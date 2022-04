Paul McCartney se reúne virtualmente con John Lennon en su gira Got Back

Después de dos años sin subirse a un escenario producto de la pandemia, Paul McCartney acab de comenzar su gira Got Back.

Con más de 36 canciones, el legendario ex Beatle, además de interpretar sus temas, también ha hecho un repaso por Let it Be recordando a sus ex compañeros de banda.

Cuando interpretó “I’ve got a Feeling” en el Spokane Arena de Washington, utilizó los fragmentos del documental Get Back de Peter Jackson (que se puede ver en Disney+) cuando cantaba Lennon, logrando “volver a cantar juntos”.

Mira el momento, (Lennon aparece desde el minuto 31 segundos)

McCartney, muy emocionado por volver a los conciertos, comentó: “Wow, es todo lo que puedo decir, han sido una audiencia fantástica para nuestra noche de apertura”.