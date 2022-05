El regreso de un clásico de los 80 a las canciones más escuchadas gracias a Stranger Things

La cuarta temporada de Stranger Things, como era de esperarse, desde su estreno el viernes pasado, está entre lo más visto de Netflix, lo más hablado en Twitter y comentado en todas las redes sociales.

Sabido es que la serie, además de su trama, es una declaración de amor a los años 80 y no es primera vez que una de las canciones encargadas de musicalizar algunos momentos, vuelve a ser de las más escuchadas gracias a la serie de los hermanos Duffer.

Pasó con “Should i stay or should I go” de The Clash y ahora está pasando con “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush a 37 años de su estreno. De acuerdo a lo publicado por TV Line, la canción llegó al primer puesto en iTunes.

Alerta de spoiler

La canción suena en el walk man de Max, interpretada por Sadie Sink en el segundo capítulo, pero se vuelve fundamental en el cuarto capítulo cuando Lucas, Dustin y Steve intentan traer de regreso a su amiga que, literalmente, corre por su vida para no terminar como las otras víctimas de Vecna.

“Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, fue parte del disco de 1985 Hounds of Love, y aunque en esa época solo alcanzó el puesto 30 de los top de Billboard Hot 100, ahora la canción es de las más escuchadas.